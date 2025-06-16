الجسر العربي للملاحة: استمرار الشركة في تقديم خدماتها للمسافرين عبر أسطولها

أصدرت وزارة النقل ممثلة في شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق بيانا إعلاميا جاء فيه استمرار الشركة في تقديم خدماتها البحرية للمسافرين عبر أسطولها البحري العامل على الخط البحري الدولي العقبة - نويبع بشكل طبيعي وآمن، مع انتظام تام للرحلات البحرية اليومية المقررة وحسب مواعيدها المحددة والمجدولة مسبقًا.

الجسر العربي للملاحة: استمرار الشركة في تقديم خدماتها البحرية للمسافرين عبر أسطولها البحري العامل على الخط البحري الدولي العقبة



وأشار البيان إلى أن الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بتنفيذ عدد من الرحلات الإضافية، وذلك لاستيعاب الطلب والأعداد المتزايدة على خدمات الشركة والسفر بحرًا عبر الأسطول البحري في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة حاليا لا سيما مع إلغاء أو تأجيل كثير من الرحلات الجوية في عدد من دول المنطقة خاصة وأن شركة الجسر العربي هي حلقة الاتصال الرئيسية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عبر الخطوط البحرية التالية: الخط البحري العقبة - نويبع (مدة الرحلة ساعتين ونصف).. والخط السياحي العقبة - طابا (مدة الرحلة 30 دقيقة).



كما أوضح بيان شركة الجسر العربي أن الشركة هي الخيار والبديل الاستراتيجي والآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول الى وجهتهم النهائية من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة التي تربط ميناء العقبة الأردني بكل من ميناء طابا وميناء نويبع في جمهورية مصر العربية، والتي يمكن من خلالها السفر إلى الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من دول العالم عبر مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي، علمًا بأن المسافة البرية من مدينة نويبع إلى شرم الشيخ برًا تصل الى ساعتين فقط.





وأشار البيان ان شركة الجسر العربي نقلت خلال الثلاث ايام الماضية ما يزيد على 10 آلاف مسافر سواء عبر الخط البحري نويبع - العقبة أو الخط السياحي العقبة - طابا كما أن شركة الجسر العربي تلتزم بأعلى معايير السلامة البحرية والحرص على ضمان استمرارية تقديم خدماتها بأمان وموثوقية ما يجعلها الخيار الأمثل لسفر الطلبة والمجموعات السياحية والحجاج ورجال الأعمال وكل من تم إلغاء أو إعادة جدولة رحلات الطيران الخاصة بهم لا سيما في ظل سهولة الحجز وأسعار التذاكر في متناول الجميع



وأتاحت شركة الجسر العربي للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة ويسر عبر مكاتبها المعتمدة المنتشرة في الأردن ومصر أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني على موقعها الرسمي www.abmaritime.com.jo ما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم كما تقوم الجسر العربي بتقديم أسعار مناسبة ومعقولة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية لكافة شرائح المواطنين الأمر الذي يجعل من السفر عبر البحر خيارًا اقتصاديًا وآمنًا في آنٍ واحد.

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