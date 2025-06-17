دعاء لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان.. رغم أنه لم يرد في القرآن الكريم آية مخصوصة للحفظ والفهم، إلا أن البحث عن أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان باتت تستحوذ علي اهتمام الكثيرين خاصة من الطلاب والعاملين في الحسابات والتجار وذلك لحاجتهم إلي سرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان خاصة أصحاب العلوم العملية، وأدعية سرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان من الأمور التي لا غني عنها لكل شخص، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

لأبنائنا الطلاب.. أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

أدعية الحفظ وعدم النسيان

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتني، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات.

اللهم يا واسع السلطان، يا عظيم الشان، ارزقني العلم النافع، وكل سبيل إليه من الفهم والحفظ وعدم النسيان، إنك أنت العظيم المنّان. اللهم إني أستودعك فهمي وحفظي وعلمي، اللهم بارك لي فيه، واجعله شفيعًا لي يوم القيامة. اللّهم يا من أبدعت خلق الإنسان، وسخرت النبات والحيوان، وأعجزت خلقك بإبداعك وإتقانك لكونك، اللهم إني أسألك بقدرتك أن تفهمّني وتعلمني وتنفعني وتنفع بي، يا عظيم الإحسان.

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا في الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء النسيان فى الامتحان

اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحًا عظيمًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.

أدعية لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل"،

"اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب"

اللهم منزل ربّ البيت المعمور، خالق الملائكة من نور، أسألك اللهم أن ترزقني البديهة والحفظ والفهم إنك على كلّ شيء قدير.

اللهم ربّ البريّات، خالق الأرض والسماوات، أسألك أن تنير ذاكرتي، وأن ترزقني الفهم والحفظ والعلم، وباعد بيني وبين المعاصي والسيّئات، يا حيّ يا قيوم، يا سميع الدعوات.

كيف تعالج كثرة النسيان

الدعاء: فهو العلاج الأول الذي يستطيع به الإنسان أنْ يتجاوز كثرة النسيان، حيث يدعو عند نسيانه: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي".

الذكر: حيث إنَّ ذكر الله من تهليل وتسبيح وتكبير وما إلى ذلك يطرد الشيطان ويعالج النسيان قال تعالى: {وَاذكُر رَبَّكَ إِذا نَسيتَ}.

الاستعاذة من الشيطان: فالنسيان من الشيطان كما قال تعالى: {فَأَنساهُ الشَّيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ}، فالاستعاذة منه تُبعد العبد عن ارتكاب المعاصي التي تشغل العقل والقلب وتسبب سوء الحفظ.

الكتابة وتكرار المعلومة: فهي من الأمور المعينة على معالجة النسيان، لأن العلم لا يُقيّد إلا بالكتابة وكثرة التكرار بكل وعي وتركيز.

لأبنائنا الطلاب.. أدعية لسرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

دعاء المذاكرة والحفظ وعدم النسيان

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين.

ربى اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا ارحم الراحمين.

هل ورد دعاء الحفظ وعدم النسيان في المذاكرة في السنة النبوية

لم يرد في السنة دعاء خاص بالمذاكرة وكذلك دعاء الحفظ وعدم النسيان، وإنما ثبت عن معاذ بن جبل، قال ابن القيم: وكان شيخنا -ابن تيمية- إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستغاثة بذلك، اقتداء بمعاذ بن جبل، حيث قال لمالك بن يخامر عند موته.... فعليك بمعلم إبراهيم عليه السلام، قال: فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت: يا معلم إبراهيم..

وروى ابن حبان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت.

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