أبرزها ماريوت وسوفيتيل وموفنبيك، استثمارات ضخمة تعيد 7 فنادق تاريخية إلى خريطة السياحة العالمية

سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون)، لتطوير وإدارة 7 فنادق تاريخية في مصر، سبق طرحها ضمن إطار برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ هشام طلعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف لمتابعة موقف تنفيذ الخطط الخاصة بتطوير تلك الفنادق التاريخية، ذات القيمة الحضارية الكبيرة، والمقومات التسويقية الواعدة، وذلك في إطار تحقيق مُستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في تعظيم العائد من تلك الأصول السياحية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تطوير تلك الفنادق ورفع كفاءتها التشغيلية وجذب أعداد أكبر من الرواد والسائحين.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (إيكون)، في تطوير 7 فنادق تاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ والتي حصلت على نسبة منها، ضمن صفقة تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023، وهي: فنادق شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى الأعمال الجارية في إطار تطوير وتحديث تلك الفنادق التاريخية، ضمن خطة تستهدف إعادة ترميم الفنادق مع الحفاظ على طابعها المعماري والحضاري، سعيًا لتعزيز القيمة المضافة لتلك المباني سياحيًا، لجذب شرائح أكبر من السياح، إلى جانب الترويج الجيد لها اقليميًا وعالميًا.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الخطط التي تم عرضها عكست ضخ استثمارات كبيرة في هذه الفنادق، مع التأكيد على أن الفترة الحالية تشهد نقلة كبيرة في تجديد هذه الفنادق، وتحسين الخدمات لتلبية معايير الضيافة العالمية، كما من المتوقع أن تكون هناك عوائد كبيرة على الدولة والمستثمرين في هذه الفنادق.



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