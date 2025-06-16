اندلاع حريق في منزل ومخزن خردة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق ضخم نشب اليوم الإثنين داخل منزل ومخزن خردة في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، دون وقوع إصابات بشرية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

حريق يندلع في منزل ومخزن خردة بالمنيا

حريق في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا

أفادت الأجهزة الأمنية في المنيا بأنها تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول الحريق، وعلى الفور تحركت فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا

ورغم الأضرار التي لحقت بمحتويات المنزل والمخزن في المنيا إلا أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

السبب ماسًا كهربائيًّا

وبسؤال صاحب المنزل والمخزن، أشار إلى عدم وجود أي شخص مسؤول عن الحريق، مرجحًا أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا.



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