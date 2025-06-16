اللجنة العامة للبرلمان توافق على موازنة المجلس للعام المالي 25/ 26

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا صباح اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وأعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية، والمستقلين.

مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦

في بداية الاجتماع وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة.

وخلال الاجتماع استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس نشاط المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي موجهًا الشكر والتقدير لوكيلي المجلس على جهودهما وأدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر، كما وجه الشكر للمستشار الأمين العام على أداء مهامه الكبيرة والمتشعبة بكفاءة واقتدار التي انعكست على حسن إدارة وتنظيم دولاب العمل داخل المجلس بمختلف قطاعاته.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

كما وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية، وتبنيه للعديد من المواقف الداعمة لرؤية المجلس.

رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب

وأشاد المستشار الدكتور رئيس المجلس بأداء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب موجها الشكر لأحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، الحرية، المصري الديمقراطي الاجتماعي، النور، التجمع، كما وجه التحية والتقدير لتنسيقية شباب الأحزاب، والمستقلين، والمعارضة، على مواقفهم الداعمة لأعمال المجلس خاصة في مشروعات القوانين وما تقدموا به من تعديلات كانت دائمًا محل نظر وتدقيق من المجلس.

الممارسة البرلمانية السليمة

كما وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير لرؤساء اللجان النوعية مشيرًا أن أداء غالبية اللجان النوعية خلال هذا الفصل كان مشرفًا ويعكس الممارسة البرلمانية السليمة التي ساعدت المجلس على أداء رسالته النيابية على أكمل وجه.

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