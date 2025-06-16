انهيار منزل من ٣ طوابق فى قنا

تحاول قوات الأمن، انتشال طالبة من أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل من 3 طوابق، في قرية دندرة، مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة فى قنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بانهيار منزل من 3 طوابق على الأسرة في قرية دندرة بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين انهيار جزء منزل من 3 طوابق من الطوب اللبن، ووجود فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا أسفل الأنقاض، تحاول الأجهزة الأمنية والأهالي انتشالها.

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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