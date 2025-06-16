مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الشعب المصري يكن احترامًا وتقديرًا لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصري في أمن وازدهار.

ونرصد مشاهد وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين الشهداء كالتالي:

- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

تطورات أنشطة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما أطلع الرئيس على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين منه.

إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس قد صدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للابناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على إستثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس صدق كذلك على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الاخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي اثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق، مشددًا سيادته في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.

واضاف المتحدث الرسمي آن الرئيس قد وجه بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ.

السيسي: الشعب المصري يكن أحترامًا وتقديرًا لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين

وفي نهاية الاجتماع، شدد الرئيس على أن الشعب المصري يكن أحترامًا وتقديرًا لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والإمنية الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كى يحيا الشعب المصرى في أمن وازدهار.

الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين

- تحرص الدولة والقوات المسلحة على الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والمصابين وتوفير سبل الرعاية لهم تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها أبطال الوطن لحماية الشعب المصري وأمن واستقرار الوطن.

قال الرئيس السيسي: في يوم الشهيد.. نجدد العهد والوفاء لذكرى أبطالنا، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.. رجال صدقوا العهد ببذل كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم فداء لبلدهم، فصاروا خالدين في ذاكرة الوطن

وأضاف الرئيس السيسي: ونؤكد في هذا اليوم تمسكنا بالهدف النبيل الذي ضحوا من أجله، واستكمال المسيرة على درب حماية الوطن ورفعة شأنه مهما كانت التحديات، ونجدد الإلتزام بتقديم كل الرعاية والمساندة لأسر شهدائنا الأبرار، فخرا بما قدموه لمصر من أبطال يذكرهم التاريخ في أشرف صفحاته على مدار الأجيال

وتابع: رحم الله تعالى الشهداء، وحفظ مصر من شرور الأعداء

السيسي: مصر لا تنسى الفضل ومن وقفوا بجانبها

- يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما أن مصر لا تنسى الفضل ومن وقفوا بجانبها كما يعلن دائما الوفاء لمن أدوا رسالة ودورا فى سبيل هذا الوطن وأنه لا ينسى أى قائد مهم مر عليه من الزمان طالما قدم لمصر وحمى شعبها وحرره من أى فساد أو إدارة خارجية كانت تسيطر عليه.

- قال الرئيس السيسي مؤخرا في كلمته بمناسبة احتفالات الكليات العسكرية والشرطة: أتوجه بتحية وفاء وتقدير لشهداء مصر الأبرار في ملاحم العمل الأمني وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إن مصر لن تنساهم أبدا.

السيسي: شعب مصر يقدر لرجال الشرطة والقوات المسلحة مجهوداتهم المخلصة لخدمة هذا الوطن

- أكد الرئيس السيسي أن شعب مصر يقدر لرجال الشرطة والقوات المسلحة مجهوداتهم المخلصة لخدمة هذا الوطن.

- أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي مبدأ الرئيس الإنسان الذي يتواصل مع الجميع ويشعر ويحس ويتجاوب مع مشكلات المواطنين فضلا عن تقديم الشكر للنبلاء من المواطنين كما أعاد الرئيس الاعتبار لأسماء أبناء مصر المخلصين على مر العصور من رؤساء ونبلاء وقيادات قضائية وعسكرية وشرطية فضلا عن العديد من مختلف فئات الشعب المصري.

- كما يبعث الرئيس السيسي دائما، برسائل تقدير وعرفان لكل رجال القوات المسلحة والشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد الذين يواصلون الجهد والعطاء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

السيسي: مصر لا تنسى أبناءها الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن

- أكد الرئيس السيسي أن مصر لا تنسى أبناءها الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداء للوطن.

- الدولة تتكفل بتقديم كل الرعاية والاهتمام لأسر وأبناء الشهداء لضمان الحياة الكريمة لهم تقديرا وعرفانا لما قدّمه الشهداء من تضحيات.

- تابع الرئيس السيسي مؤخرا التقرير السنوي لأنشطة صندوق تكريم الشهداء والمصابين والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

- وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدق الرئيس أيضًا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.

- أكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يكن احترامًا عظيمًا وتقديرًا خاصًا لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

قبر الجندي المجهول

- يتم خلال الاحتفال بيوم الشهيد وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وإقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعاتهم وأعمالهم، وإقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة وتقديم عروض للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى تكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع المحافظات بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال، إلى جانب زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية، وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات للمناطق العسكرية والقواعد البحرية والجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة ونوادي القوات المسلحة والمزارات السياحية

- يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم الشهداء في العديد من المناسبات ويوجه بتقديم وتعزيز الخدمات لأسرهم

- أكد الرئيس السيسي مؤخرا إن شهداءنا الأبرار، لم يقدموا أرواحهم فحسب، بل قدموا المستقبل لمصر.. فقد مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان، الذى نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية.. وبفضل تضحياتهم استطاعت مصر، أن تواجه التحديات، وتمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية، التى أصبحت شاهدا، على صلابة هـذا الوطـن وعزيمـة شـعبه.

السيسي، مصرلا تنسى أبناءها الأوفياء

وقال الرئيس السيسي: نرى نتائج هذه التضحيات واضحة، فى كل ربوع مصر، من مدن جديدة تبنى، ومشروعات ترسم ملامح القوة للجمهورية الجديدة.. وما كان ليتحقق كل ذلك، لولا الدماء الطاهرة التى سالت، ليبقى هذا الوطن آمنا مستقرا،قادرا على التقدم والبناء.

وأضاف الرئيس السيسي: وإذ نحتفى بذكرى شهدائنا العظام، فإننا نؤكد التزامنا تجاه أسرهم، فهم لم يفقدوا أبناءهم فحسب؛ بل قدموا للوطن أغلى ما يملكون.. فمصر لا تنسى أبناءها الأوفياء، وستظل دائما سندا لهم، كما ستظل قواتنا المسلحة - درع الوطن وسيفه - صامدة فى وجه أى تهديد، حامية لمقدرات هذا الشعب العظيم.

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