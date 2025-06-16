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تفاصيل زيارة رئيس المكتب الثقافي الكويتي لجامعة القاهرة (صور)

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة ورئيس المكتب الثقافي الكويتي
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استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور خالد المحارب، رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعة القاهرة.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس المكتب الثقافي الكويتي
رئيس جامعة القاهرة ورئيس المكتب الثقافي الكويتي

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والكويت، وتعاونهما في المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

وأوضح أن جامعة القاهرة تضع كل إمكاناتها في خدمة طلاب دولة الكويت الشقيقة وجميع الوافدين، وتُقدّم لهم كافة التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تُسهم في تحقيق التنمية، وتمتلك القدرات والمهارات التي تؤهلها للمنافسة بكفاءة في سوق العمل.

جامعة القاهرة: نحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الكويتيين

كما أوضح رئيس الجامعة أن الطلاب الوافدين هم سفراء لجامعة القاهرة داخل بلادهم، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام للطلاب الكويتيين وجميع الوافدين، وتوفير سبل الراحة لهم داخل الكليات والمدن الجامعية، مع تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة ورئيس المكتب الثقافي الكويتي
رئيس جامعة القاهرة ورئيس المكتب الثقافي الكويتي

من جانبه، أعرب الدكتور خالد المحارب عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، ذات الترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية، وما تتمتع به من سمعة أكاديمية رفيعة المستوى عالميًا، مشيدًا بجهود إدارة الجامعة في رعاية الطلاب الكويتيين وتذليل العقبات أمامهم. وأكد حرصه على استمرارية التعاون وتوسيع نطاقه ومجالاته، بما يخدم مصلحة الطلاب الكويتيين الدارسين بجامعة القاهرة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الجانبين، والتقاط عدد من الصور التذكارية.

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