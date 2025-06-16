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أخبار مصر

المترو ينقل 3.5 مليون راكب في 24 ساعة

مترو
مترو

نقلت قطارات مترو الانفاق خلال 24 ساعه الماضية ما يقرب من 3.5 مليون راكب على كافة الخطوط.

وعلى صعيد  آخر نسقت إدارة المترو مع شرطة النقل والمواصلات وكافة الجهات المختلفه لتأمين حركة القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب.

 

من ناحية أخرى تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل حركة تشغيل المترو على كافة الخطوط للتأكد من تقديم أفضل خدمة للركاب بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة. 

وسبق وأعلنت شركات المترو حالة الطوارئ مع بدء امتحانات الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب والتيسير عليهم من خلال الرقابة على التشغيل وإضافة قطارات وقت الذورة لتقليل الزحام إن وجد.

 

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق: إن حركة المترو منتظمة على الخطوط، ولم تشهد أي تأخيرات نهائيا على مدار الساعات الماضية.

وأضاف عبد الهادي أن المترو اعتمد خطة طوارئ خاصة بفترة الامتحانات لطلاب الثانوية العامة لتقديم أفضل خدمة للطلاب وركاب المترو، وترتكز خطة طوارئ المترو على ضمان تقليل معدلات التقاطر وتقليل الزحام والرقابة الشاملة وضمان وصول أفضل خدمة للراكب.

وأوضح أن المترو نجح، خلال الفترة الماضية فى تقليل زمن التقاطر بين القطارات وتقديم افضل خدمة للركاب بناء على  خطط المترو وتوجيهات وزير النقل فى هذا الشأن. 
 

 

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أحمد عبد الهادى المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق الشركة المصرية

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