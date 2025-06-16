خالد بن الوليد، كواليس إنتاج فيلم سينمائي عن سيف الله المسلول.. صوفيا لورين طلبت نصف مليون دولار، وماجدة رفضت البطولة، وهذه تفاصيل الخناقة بين حسين صدقي وفريد شوقي.. 58 عامًا على العرض الأول

فى مثل هذا اليوم، 16 يونيو من عام 1958، عُرض الفيلم العربى خالد بن الوليد ، ولهذا الفيلم قصة بدأت عندما سافر الفنان حسين صدقي عام 1957 لأداء فريضة الحج، حيث كان حريصًا على أداء الحج كل عام تقريبًا، وفي حوار معه نشرته مجلة “الكواكب” عام 1957، تحت عنوان “حسين صدقي في أول حوار صحفي بجوار الكعبة”، أكد فيه أنه عقد العزم على تقديم الشخصيات الإسلامية الشهيرة التى لها دور بارز في انتشار الإسلام في أعماله القادمة، مثل: طارق بن زياد، عمر بن الخطاب، الخنساء، أبو ذر الغفارى، عثمان بن عفان…..

وعندما عاد، كانت البداية فكرة تقديم فيلم “سيف الله المسلول خالد بن الوليد”، وحتى يصبح فيلم "خالد بن الوليد" عالميا، سافر حسين صدقي إلى إيطاليا خصيصًا لعرض المشاركة في بطولة الفيلم على كل من صوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا، لكنهما اشترطتا أجورا مرتفعة للغاية وصلت إلى نصف مليون دولار من أجل الموافقة، ولم تكن الميزانية تسمح بذلك.

ماجدة تعتذر عن البطولة

واختار حسين صدقى الفنانة ماجدة لبطولة الفيلم، لكنها اعتذرت بعد أيام من الاتفاق، وردت العربون الذي حصلت عليه من حسين صدقي.

وبعد يأس حسين صدقي في العثور على ممثلة غير عربية توافق على أداء شخصية ليلى الرومانية عرض الدور في النهاية على مريم فخر الدين لما تتمتع به من ملامح أوروبية ووافقت عليه.

حسين صدقى وزوجته، فيتو



شارك في كتابة قصة "خالد بن الوليد سيف الله المسلول" مجموعة مكونة من: حسين حلمى المهندس، حسين صدقى، عبد العزيز سلام، بمشاركة وإشراف الشيخ أحمد الشرباصي، بطولة وإخراج وإنتاج حسين صدقي، وشاركه البطولة: مريم فخر الدين ومديحة يسرى، زكى طليمات، عباس فارس، توفيق الدقن، أحمد علام، عبد البديع العربى، عبد الحفيظ التطاوى، عمر الحريرى، والراقصة نعمت مختار وغيرهم.

وكان الشيخ محمود شلتوت، والذي تولى مشيخة الأزهر بعد ذلك، قد طلب من صدقى القيام بدور أبو طالب عم النبى فى الفيلم، إلا أن صدقي رفض، وقال له: "يكفينا إمامتك الفقهية".

سيرة سيف الله المسلول

يحكي الفيلم سيرة القائد خالد ابن الوليد ــ سيف الله المسلول ــ منذ أن كان مشركًا في مكة ومحاربته للدعوة الإسلامية، وإسلامه بعد عمرة القضاء، ثم قتاله للمرتدين وفتوحاته الإسلامية وانتصاره في معركة اليرموك ثم عزله عن قيادة الجيوش الإسلامية حتى وفاته.

أفيش فيلم خالد بن الوليد، فيتو



تحمس الفنان حسين صدقي لإنتاج فيلم “خالد بن الوليد” بنفسه، وتم بيع حقوق عرض الفيلم في باكستان بـ50 ألف دولار، وكان من المقرر توزيع الفيلم خارجيًّا، لكن قرارات التأميم حالت دون ذلك، وكبدت حسين صدقى خسائر مالية كبيرة حتى قيل إنه أعلن إفلاسه بسبب هذا الفيلم، فخلال إنتاج الفيلم سافر صدقي إلى لندن للإشراف على إعداده بمعامل “دينهام” الإنجليزية.

وبسبب موقف مصر من بريطانيا بعد العدوان منعت عنه التأشيرة، فسافر الى بيروت، ومنها سافر إلى لندن، ومعه المصور وديد سري، وسمحت لهما السلطات الإنجليزية بالإقامة أسبوعًا كاملًا، وهناك استطاع التعرف على معامل التحميض السينمائية ودورة إنتاج الأفلام الأجنبية.

وبعد تحميض الفيلم بقيت نسخة أصلية من الفيلم فى معامل دينهام بلندن.

واجه فيلم “خالد بن الوليد” عقبات كثيرة قبل وأثناء تحضيره، وكانت البداية وقوع خلاف كبير بين الفنان فريد شوقي وحسين صدقي حول تقديم الفيلم، فقد طلبت القيادة السياسية متمثلة في أنور السادات من فريد شوقي أن يصنع فيلما عن الكفاح المصري في بورسعيد بعد العدوان الثلاثي عام 1956، بناءً على رغبة الرئيس جمال عبد الناصر، لينتج فيلم “بورسعيد” لكنه لم يحظ بالنجاح المتوقع، فأراد أن يبحث عن سيناريو جديد يستطيع تعويضه عن النجاح الذي لم يحققه، ليقع اختياره على قصة حياة القائد المسلم “خالد بن الوليد”، واجتمع كل من نجيب محفوظ والسيد بدير والشاعر بيرم التونسي لكتابة الفيلم، وأسند الأخراج لنيازي مصطفى وأحمد بدرخان، وفى نفس الوقت كان حسين صدقي يستعد لتقديم نفس الشخصية.

خلاف فريد شوقي وحسين صدقي

وقالت مجلة روز اليوسف، عام 1958: “إن كلا الفنانين حسين صدقي وفريد شوقي قدما قصتهما عن خالد ابن الوليد إلى مصلحة الفنون للحصول على تصريح لبدء التصوير، إلا أن مصلحة الفنون والرقابة على المصنفات اكتشفت تشابه القصة، وخاصة فى المشاهد الخاصة بمغامرات خالد بن الوليد العاطفية قبل إشهار إسلامه، ورفضت التصريح بظهور شخصية خالد بن الوليد على الشاشة، واستندت الرقابة في رفض التصريح للفيلم إلى موقف الأزهر من تصوير شخصيات إسلامية على الشاشة، وظل الأمر معروضا على وزير الإرشاد القومي.

حسين صدقى فى دور خالد بن الوليد، فيتو

إلا أن الفنان حسين صدقي لجأ إلى الشيخ أحمد الشرباصي، بوصفه أمينا للإفتاء بالأزهر، آنذاك، لمراجعة نص السيناريو الذي كتبه حسين حلمي المهندس وعبد العزيز سلام، وبمشاركة الشيخ الشرباصي، تم تعديل النص الذي وافقت عليه الرقابة، فانتصر حسين صدقي وسحب ترخيص فيلم فريد شوقي.

وحاول السادات إرضاء فريد شوقى، ووعده بأنه سوف يحاول أن يقنع حسين صدقى بالإنتاج فقط، وأن يؤدي فريد شخصية “خالد بن الوليد” لكن صدقي رفض مقترح السادات.

الفنان المصلح الاجتماعى

فيلم “خالد بن الوليد” هو الفيلم الوحيد الذي أوصى حسين صدقي أولاده بعدم حرقه بعد مماته، ورغم استمرار تجسيد تلك الشخصية الإسلامية على الشاشات العربية إلا أن تلك التجربة تحسب له، حيث عرف عن حسين صدقي اتجاهه إلى تقديم الأعمال الهادفة التي من أجلها أسس شركة إنتاج سينمائية ــ أفلام مصر الحديثة ـــ حيث يقول: أعتقد أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه والتسلية، ولكنه أسمى من ذلك بكثير، وله دور كبير في السمو بالشعب روحيًا وعقليا.. ومن هنا اتجه إلى تقديم الأفلام التاريخية والاجتماعية والدينية حتى عرف بالفنان المصلح الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.