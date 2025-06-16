السفارة الأمريكية بإسرائيل تعلن غلق أبوابها اليوم

أعلنت السفارة الأمريكية فى إسرائيل أنها ستغلق أبوابها اليوم الإثنين، ويشمل القرار قسمين القنصليين في القدس وتل أبيب.

إجلاء الأمريكيين من إسرائيل

وأضافت السفارة في بيان: لسنا في وضع يسمح لنا حاليا بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة في ضوء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

التدخل الأمريكي وعواقب الحرب

ووفقا لمسئولين أمريكيين كبار، تضطلع واشنطن بدور لوجستي في العملية، وتتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل لمساعدتها في هجومها على الأهداف الإيرانية.

ووفق اللواء الإسرائيلي المتقاعد: "على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته القوات الجوية في هجومها على إيران والذي لن يؤدي إلى القضاء على القدرة النووية الإيرانية وإنتاج القنابل النووية، فإن هذا الهجوم له أهمية كبيرة في عنصر الردع أيضا فيما يتصل بالدول المعادية الأخرى.



وأفاد بأن الولايات المتحدة تعترف أيضا بأنها لا تملك القدرة على وقف التسلح النووي الإيراني بضربة عسكرية وحدها، وبالتالي فإن الاتفاق الدبلوماسي ضروري.

وبين أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضا أنه مع استمرار الحرب، ستشهد إسرائيل دمارا متزايدا للبنية التحتية والمنازل في وسط البلاد، كما شهدنا ونشهد في غلاف غزة وفي المستوطنات على الحدود الشمالية نتيجة حرب "السيوف الحديدية".

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