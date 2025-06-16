بالمساحات والأسعار، الإسكان تطرح أراض استثمارية للتخصيص الفوري

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عددا من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط أرض تجاري سكني بمساحة 1071 مترا بسعر 6415 جنيهًا، وأرض تجاري سكني بمساحة 1104 أمتار بسعر 6480 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 551 مترا بسعر 6925 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 880 مترا بسعر 5500 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 1490 مترا بسعر 6295 جنيهًا، وأرض مخازن دوائية بمساحة 15000 متر بسعر 5090 جنيها.

كما تطرح بمدينة طيبة الجديدة أرض بنشاط إداري بمساحة 2122 مترا بسعر 3685 جنيها، وأرض بنشاط لوجيستي بمساحة 2064 مترا بسعر 3580 جنيهًا.

ومدة التنفيذ على الأرض 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص)، بالإضافة إلى (١٪مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمعدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

تسليم الأراضي والوحدات السكنية للفائزين بها

كما تواصل وزارة الإسكان، تسليم الأراضي والوحدات السكنية للفائزين بها بعدد من المدن الجديدة.

وتبدأ تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن" للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 15 /6/ 2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7 /8 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وسيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15 /6/ 2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18 /6 /2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19 /6/ 2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22 /6/ 2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24 /6/ 2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29 /6/ 2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30 /6/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

كما سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072: 1115، يوم الأحد 6 /7 /2025، والقطع من 1116: 1155، يوم الإثنين 7 /7 /2025، والقطع من 1156: 1195، يوم الثلاثاء 8 /7/ 2025، والقطع من 1196: 1235، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، والقطع من 1236: 1275، يوم الخميس 10 /7/ 2025، والقطع من 1276: 1315، يوم الأحد 13 /7 /2025، والقطع من 1316: 1355، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، والقطع من 1356: 1395، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، والقطع من 1396: 1435، يوم الأربعاء 16 /7/ 2025، والقطع من 1436: 1475، يوم الخميس 17 /7/ 2025.

وتسليم قطع الأراضي من 1476: 1515، يوم الأحد 20 /7/ 2025، والقطع من 1516: 1555، يوم الإثنين 21 /7/ 2025، والقطع من 1556: 1595، يوم الثلاثاء 22 /7/ 2025، والقطع من 1596: 1635، يوم الأربعاء 23 /7/ 2025، والقطع من 1636: 1675، يوم الأحد 27 /7 /2025، والقطع من 1676: 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716: 1755، يوم الثلاثاء 29 /7/ 2025، والقطع من 1756: 1795، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، والقطع من 1796: 1835، يوم الخميس 31 /7/ 2025، والقطع من 1836: 1875، يوم الأحد 3 /8/ 2025، والقطع من 1876: 1915، يوم الإثنين 4 /8/ 2025، والقطع من 1916: 1933، يوم الثلاثاء 5 /8/ 2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و7 /8/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

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