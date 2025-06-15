مصرع طفل بسبب لدغة ثعبان فى قنا

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأحد، إثر لدغة ثعبان، في قرية الزرايب، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في أبوتشت.

وبعد الفحص تبين مصرع ز.ح، يبلغ من العمر 10 أعوام، متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قرية الزرائب مركز أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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