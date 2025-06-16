ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج؟ وما حكم إجابة الدعوة لها وما معنى النقيعة؟ ومن يصنع وليمة النقيعة؟ وما حكم تلبية دعوة النقيعة للحاج؟ وما هي الولائم واجبة الإجابة؟ وما هي أنواع ومسميات الاجتماع على الطعام عند العرب؟. كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستجدونه في هذا التقرير، فإلي التفاصيل…

ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج وما حكم إجابة الدعوة لها، فيتو

معني وليمة النقيعة

بفتح النون، وهي الدعوة لقدوم المسافر.

مأخوذة من النَّقْع، وهو الغبار. قال الله تعالى: (فَأثَرْنَ بِهِ نَقْعًَا).. وفي الاستقصاء لأبن درباس: ويقال لكل جزور نحرت للضيافة: نقيعة.

من يصنعها؟

قال النووي: وقول الأصحاب النقيعة لقدوم المسافر مستحبة، ليس فيه بيان من يتخذها، أهو القادم أو المقدوم عليه. وفيه خلاف لأهل اللغة؛ فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم، وقال صاحب المحكم: هو طعام يصنع للقادم. وهو الأظهر.

وأما ما رواه البيهقي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قدم أحدكم على أهله من سفر، فليهد لهم، وليطرفهم، ولو كان حجارة"؛ فهو حديث ضعيف، لكنه أصل لما يفعله بعض الحجاج.

ويستحب للمسافر إذا رجع واستقر في منزله أن يطعمه الناس، وعليه الصالحون من سلف هذه الأمة. ثم ذكره عن أبن عمر وجماعة من التابعين، ويشهد له ما في البخاري عن جابر "أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورًا أو بقرة". ثم قال البخاري: وكان أبن عمر يذبح لمن يغشاه.

حكم تلبية دعوة النقيعة للعائد من الحج وأقوال الفقهاء في ذلك:

ذهب عامةُ فقهاء الحنفية والشافعيةُ في الصحيح والحنابلةُ إلى سُنِّيَّةِ واستحبابِ تلبية دعوة النقيعة.

وذهب المالكية في المنصوص عندهم إلى أنَّ تلبية الدعوة إلى "النقيعة" مكروهة، وذهب الإمام ابن رشد إلى إباحتها من غير حرج في التخلف عنها.

ووجه الكراهة عندهم في تلبية دعوة النقيعة: هو ما يُظن اشتمالها عليه من مقاصد مذمومة كالمحمدة والافتخار ونحوه. فإذا اشتملت على مقاصد محمودة؛ كشكر الله تعالى، وإطعام الطعام، والتودد، وتأليف القلوب: فإنه يستحب إجابتها؛ لاندراجها حينئذ تحت ما نصوا عليه من استحباب إجابة المأدبة إذا اشتملت على تلك المقاصد. وأما إذا فعلت من غير قصد مذموم أو محمود: فإن تلبيتها تكون مباحة.

الولائم واجبة الإجابة

قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل" (4/ 3، ط. دار الفكر): [وقال في "جامع الذخيرة": مسألة فيما يؤتى من الولائم، ثم قال صاحب "المقدمات": هي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح، ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد، ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك، ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات] اهـ.

حكم إجابة الدعوة للطعام

لا حرج في عدم إجابة مجرد الدعوة للطعام، وليست وليمة نكاح، والجمهور على عدم وجوب الحضور خلافا للظاهرية؛ الذين أوجبوا الإجابة لكل دعوة واحتجوا بظاهر الأحاديث عن النبي ـ عليه السلام ـ أنه قال: (أجيبوا الدعوة إذا دعيتم) وقوله ـ عليه السلام ـ (لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي لي كراع لقبلت).

وهذه جملة محتملة للتأويل لأنه يمكن أن يريد أجيبوا الدعوة إلى الوليمة ويحتمل قوله ـ عليه السلام ـ لو دعيت إلى ذراع الحديث الندب والاستحباب لما في إجابة دعوة الداعي من الألفة، وفي ترك إجابته من فساد النفوس وتوليد العداوة، وعلى كل حال فإجابة دعوة الداعي إلى الطعام حسنة مندوب إليها مرغوب فيها.

أما سائر الدعوات غير الوليمة، كدعوة الختان... والمأدبة: اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، ففعلها مستحب، لما فيه من إطعام الطعام وإظهار النعمة، ولا تجب الإجابة إليها، لما روي «عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ولا يدعى إليه». رواه الإمام أحمد. وتستحب الإجابة، لقوله ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ: «إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غير عرس» رواه أبو داود؛ ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه.

ماذا تعني وليمة النقيعة للحاج وما حكم إجابة الدعوة لها، فيتو

بعض أنواع ومسميات الاجتماع على الطعام عند العرب

1- الوليمة: هي طعام العرس خاصة.. أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها كذا في القاموس، قال النووي: وهي مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. نقله عن الأزهري.

وحكى ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة - كما في المغني - أن اسم الوليمة لا يقع إلا على طعام العرس خاصة.. ثم نقل عن بعض الفقهاء أنها تطلق على كل طعام لسرور حادث، ورده مقوٍ القول الأول قول اللغويين.

وجمع الشوكاني بين قول الفقهاء واللغويين بقوله: وممكن أن يقال الوليمة في اللغة وليمة العرس فقط، وفي الشرع للولائم المشروعة.

2- الشندخ أو طعام الإملاك: وهو طعام التزوج. ذكره في الفتح، وهو قبل الدخول بالمتزوج بها. والوليمة طعام العرس بعد الدخول بها.

3- الوكيرة: هي الدعوة للبناء، أي بالعروس.. وهذا قول ابن قدامة والنووي وذكر الحافظ أنها للسكن المتجدد، قال مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر.

4- الإعذار أو العذيرة:وهي الوليمة التي تصنع للختان.

5- العقيقة:الذبح لأجل الولد.. يصنع سابع يوم الولادة، وهذه من المسائل الشرعية والتي تتعلق عليها جمع من الأحكام تنظر في مظانها، كحكمها من الاستحباب والوجوب، ووقتها المستحب، وتحديد الكم، وصفة تقسيم الذبيحة، وتفصيل جهات الصرف.

6- الخُرس أو الخرص: يقال الخرسة والخرصة..ذكر النووي وابن قدامة والمباركفوري أنها للولادة أو عندها.. بينما قال الحافظ ابن حجر، وتبعه الشوكاني أنها تصنع لسلامة المرأة من الطلق – قالا - وقيل هو طعام الولادة.

7- الحداق: قيل هو الطعام يُتخذ عند حداق الصبي. وقيل هو الطعام يصنع عند الختم أي ختم القرآن، أو ختم قدر مقصود منه. وقيل يحتمل أن يطرد ذلك في حدقه – يعني الصبي – لكل صناعة. قاله الحافظ.

8- النقيعة: ويقال نقع. وهو الطعام لقدوم المسافر، مأخوذ من النقع وهو الغبار. قال النووي: ثم قيل إن المسافر يصنع الطعام، وقيل يصنعه غيره له.

9- التحفة: ذكر الحافظ أنها الطعام الذي يصنع للمسافر فيسمى التحفة.

10- تحفة الزائر: قال الشوكاني: قيل ومن جملة الولائم تحفة الزائر، ولم يعرفها وكأنها هي ما قبلها وهو الأقرب، أو أن تكون ما يصنع للضيف.

11- الوَضيمة: طعام يصنع عند المصيبة ولم يحددوا من الصانع: ألمصاب، أم غيره؟

ففي حديث عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم). رواه أهل السنن وصححه الألباني.

12- المأدبة: قال ابن قدامة إنها اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب، عن أبى هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «شر الطعام طعام الوليمة؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». رواه مسلم.

13- الجفلى: هي المأدبة إن كانت لكل الناس عامة.

14- النقرى: هي المأدبة إن كانت لأناس مخصوصين.

15- العتيرة: شاة تذبح في أول رجب. قال الحافظ متعقبًا من أدخلها ضمن الولائم بأنها في معنى الأضحية، فلا معنى لذكرها مع الولائم، وقد جاء النهي عنها خصوصًا، وورد الأمر بها واختلفوا في حكمها.

أعذار تبيح التخلف عن الولائم

قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة، أو يخص بها الأغنياء، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه، أو لا تليق به مجالسته، أو يدعوه لخوف شره، أو لطمع في جاهه، أو ليعاونه على باطل، وألا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة، فكل هذه أعذار في ترك الإجابة، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام، فالأولى: تجب الإجابة. والثاني: تستحب. والثالث: تكره.

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