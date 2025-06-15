الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف: المصريون نسيج وطني واحد لا تفرقه الديانات أو العقائد

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
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استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الشخصيات القبطية البارزة، يتقدمهم عيد لبيب - عضو مجلس الشيوخ سابقًا، وذلك في لقاء ودّي يعكس روح التآخي والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.


وضم الوفد كلًّا من: المهندس ناجي سليمان - نائب رئيس منظمة أقباط نيوجرسي، والسيد ناجي وليم - رئيس تحرير جريدة المشاهير، ويوسف نعيم - رئيس شركة الخليلي للمقاولات، وإسحق أنور - رئيس شركة برايم للتطوير العقاري، والسيد مدحت أيوب - نائب رئيس الجالية المصرية في ميلانو، ولبنى توفيق - رئيس القطاع القانوني بالبنك العقاري، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

لتعزيز روح التآخي والمحبّة.. وزير الأوقاف يلتقي  عيد لبيب ووفدًا من الشخصيات القبطية


وفي بداية اللقاء، رحّب  وزير الأوقاف بالوفد الكريم، مؤكدًا على أن المصريين جميعًا يشكلون نسيجًا وطنيًا واحدًا، لا تفرقه الديانات أو العقائد، بل يجمعه الانتماء للوطن الواحد، وأي أذى يصيب مصريًا هو أذى لكل المصريين، وأي ضرر يطال كنيسة هو كمن أصاب مسجدًا تمامًا، فنحن شركاء في الوطن والمصير.

 


من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الأوقاف على مكالمته الهاتفية الكريمة التي أجراها للاطمئنان على كنيسة (إسنا) عقب الحريق المؤسف الذي وقع مؤخرًا، مشيرين إلى أن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس وعيًا وطنيًا خالصًا وشعورًا صادقًا بالمسؤولية.
 

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، والعمل سويًا من أجل ترسيخ ثقافة التسامح والمحبة بين أبناء المجتمع المصري الواحد.

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