عيون لا تنام، وظائف ومهام المعمل الجنائي في كشف الجرائم

في صمت دقيق وبأدوات علمية متقدمة، يعمل المعمل الجنائي كأحد أهم أذرع وزارة الداخلية في كشف غموض الجرائم وتحقيق العدالة.

فهو ليس مجرد قسم فني بل مركز بحثي وتحليلي عالي الدقة، يُعتمد عليه في حل أعقد القضايا الجنائية والفنية في مصر.

الدور المحوري للمعمل الجنائي

يعد المعمل الجنائي جزءًا لا يتجزأ من مصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، ويتولى فحص الأدلة المادية التي يتم جمعها من مسارح الجريمة، وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات العلمية، بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة تساعد في توجيه التحقيقات.

ومن أبرز وظائفه:

تحليل آثار الدماء والبصمات:

يقوم المعمل بفحص آثار الدم، البصمات الوراثية (DNA)، وبصمات الأصابع الموجودة على الأسطح المختلفة، لتحديد هوية الجناة أو الضحايا.

فحص الأسلحة والطلقات:

يتولى خبراء الأسلحة فحص السلاح المستخدم في الجريمة، ومطابقة الرصاصات المستخرجة من الضحايا أو موقع الجريمة مع الأسلحة المضبوطة.

تحليل المواد الكيميائية والمخدرات:

يعمل المعمل على تحليل المضبوطات للتأكد من طبيعتها، سواء كانت مخدرات، سموم، أو مواد كيميائية خطرة، مع تحديد نسبها وتركيباتها بدقة عالية.

فحص التزييف والتزوير:

يشمل هذا القسم فحص المستندات، العملات، والأختام المشتبه في تزويرها، وذلك من خلال تحليل الحبر، الورق، والتوقيعات باستخدام أجهزة خاصة مثل الميكروسكوب المقارن والأشعة فوق البنفسجية.

تحليل الحرائق والانفجارات:

يُجري خبراء الحرائق فحوصات دقيقة لمواقع الحرائق أو التفجيرات لتحديد أسبابها، وهل هي بفعل فاعل أم نتيجة عرضية، مع تحديد نوع المواد المستخدمة في التفجير أو الاشتعال.

الدعم الفني في القضايا الكبرى:

يشارك المعمل الجنائي في التحقيقات الكبرى مثل حوادث الإرهاب، الجرائم المنظمة، وقضايا القتل الغامضة، من خلال فرق متنقلة ومعامل ميدانية حديثة.

التكنولوجيا والعلم في خدمة العدالة

على مدار السنوات الأخيرة، شهد المعمل الجنائي طفرة في الإمكانات الفنية والتكنولوجية، من خلال تحديث الأجهزة وتحسين منظومة التدريب للعناصر البشرية، ما عزز قدرته على مجاراة التطورات العالمية في علم الأدلة الجنائية.

كما تسهم نتائج تقارير المعمل بشكل مباشر في دعم سلطات التحقيق والنيابة العامة، وتُستخدم كمستندات موثقة أمام المحاكم، ما يجعل دقة وحيادية العمل فيه مسؤولية وطنية كبرى.

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