الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق المعادي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة حدائق المعادي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة بأحد العقارات السكنية بمنطقة حدائق المعادي. وعلى الفور، توجهت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل، ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، وسط انتشار أمني لتأمين موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية عن عدم وجود خسائر في الأرواح، وجارٍ حصر التلفيات وتحديد سبب الحريق، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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