الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 818 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 9 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

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كما ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الأسلحة النارية المتاجرين في المواد المخدرة المحكوم عليهم الهاربين جلب مواد مخدرة قطاع الأمن العام

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