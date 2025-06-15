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خارج الحدود

وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه بالسعودية والأردن والبحرين بشأن إسرائيل وإيران

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين

 أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الأحد اتصالات هاتفية مع كل الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور الإقليمي حول التطورات ذات الصلة بالاعتداءات الإسرائيلية على إيران.

سبل تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد

شهدت الاتصالات استعراضًا لتداعيات الهجمات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتبادل الوزراء الرؤى حول سبل تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية، حيث أكد الوزراء على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة من خلال الحلول السياسية والعمل على خفض التصعيد وعدم دفع المنطقة إلى حلقة لا نهائية من العنف والعنف المضاد، بما قد يزج بالمنطقة إلى حرب متسعة تؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة.  

الجهود المشتركة لوقف التصعيد واحتواء الموقف

وتم الاتفاق بين الوزراء على مواصلة التنسيق المشترك فيما بينهم لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد واحتواء الموقف.

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الاعتداءات الإسرائيلية على إيران بدر عبد العاطي ايمن الصفدي البحرين إيران

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