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سياسة

زراعة النواب تناقش مع وزير التموين مقترح خلط الشعير مع القمح لإنتاج رغيف الخبز

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير التموين د شريف فاروق، إثارة مقترح خلط الشعير مع القمح لسد الفجوة في إنتاج القمح المطلوب لتوفير رغيف الخبز.

 

خلط الشعير مع القمح


حيث شهد الاجتماع اقتراح عدد من النواب خلط الشعير مع القمح في محاولة لسد العجز في القمح.
 

وبدوره قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه من الناحية العلمية يمكن التوسع في زراعة الشعير في المحافظات الساحلية، بنظام الزراعات التعاقدية، علي أن يتم خلط الشعير بنسبة ٢٠ في المائة مع القمح.

 

سد العجز في القمح

فيما قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن تجربة خلط الشعير مع القمح، لسد العجز في القمح، هو أمر تدرسه الوزارة حاليا من الناحية الفنية للوقوف على نتيجته ومدى ملاءمته لدى المواطنين.

 

رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية الإسراع في تلك الخطوات حتى يتم الاستفادة منها على أرض الواقع وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في محصول القمح.

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