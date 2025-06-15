أزمة مفاجئة تلغي مران يوفنتوس قبل مواجهة العين الإماراتي بكأس العالم للأندية

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أمام العين الإماراتي، والمُقررة إقامتها في ساعة مبكرة من صباح الخميس المقبل، ضمن منافسات المجموعات السابعة بالبطولة.

تأخر هبوط الطائرة وراء إلغاء تدريب يوفنتوس

ووصل اليوفي أمس السبت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيخوض مباراته أمام العين، لكن الفريق لم يتمكن من إجراء حصة تدريبية خفيفة كانت مُقررة له عقب الوصول مباشرة، بسبب مشكلة لوجستية، تتعلق بتأخر موعد هبوط الطائرة، حسب ما أفادت به تقارير صحفية إيطالية.

واضطر يوفنتوس المُلقب بـ"السيدة العجوز"، بقيادة المدير الفني الكرواتي إيغو تودور، لإلغاء الحصة التدريبية الخفيفة، والتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة، قبل أن يخوض مرانه الأول على الأراضي الأمريكية اليوم الأحد.

ترتيب مباريات يوفنتوس في كأس العالم للأندية

ويحلم اليوفي بحصد لقب كأس العالم للأندية 2025، علمًا أن الفريق لم يُتوج بأي لقب هذا الموسم 2024-25؛ بعد حلوله رابعًا في ترتيب الدوري الإيطالي، مع إقصائه من ربع نهائي كأس إيطاليا، ونصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وأيضًا من الدور الإقصائي المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب مواجهة العين، سيضرب يوفنتوس موعدًا مع الوداد الرياضي المغربي يوم 22 يونيو الجاري، بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات، على أن يختتم الفريق الإيطالي مشواره في الدور الأول للمونديال بملاقاة مانشستر سيتي يوم 26 من الشهر نفسه.

وتنص قواعد كأس العالم للأندية 2025 على تأهل الناديين صاحبَي المركزين الأول والثاني في ترتيب كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تشمل ثمن وربع ونصف النهائي، إلى جانب المباراة النهائية.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي الرياضي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دايموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد الرياضي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.



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