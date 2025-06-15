الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

قبول اعتذار المعلمين المصابين فى حادث سوهاج عن المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة

خلف الزناتي نقيب
خلف الزناتي نقيب المعلمين

كشفت نقابة المهن التعليمية عن نجاح مساعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى تحقيق طلب المعلمين المصابين فى حادث سوهاج بالاعتذار عن الاستمرار في أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية أن ١٣ معلما أصيبوا  أثناء توجههم اليوم الأحد للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، وتعرضوا لحادث سير نقلوا على أثره لمستشفى جهينة العام، وخلال تواصل نقيب المعلمين شخصيا مع عدد من المصابين للاطمئنان عليهم، طلبوا الاعتذار عن أعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة، نظرا لأوضاعهم الصحية.

 

وبعد اتصالات مكثفة من نقيب المعلمين مع محافظ سوهاج ومسئولى وزارة التربية والتعليم، تمت الموافقة على طلب المعلمين المصابين ال 13، وقبول اعتذارهم عن أعمال الامتحانات، بعد توفير البديل.

وكان نقيب المعلمين قرر صرف مبلغ ٣ آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين الذين أصيبوا في حادث سير أثناء التوجه صباح اليوم الأحد للمراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة، باحدى لجان محافظة سوهاج، بعد أن تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، تقريرًا مفصلًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج حول تطورات الحالة الصحية للمعلمين الذين أصيبوا في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم من مركز الفتح بأسيوط إلى لجان سير الامتحانات المكلفين بالعمل بها في جهينة بمحافظة سوهاج.

وكشف تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن عدد المعلمين المصابين بلغ ١٣ معلمًا، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

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خلف الزناتى نقيب المعلمين امتحانات الثانوية العامة

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