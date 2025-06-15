الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

شبح الزراعات..العثور علي رأس رضيع في قنا

مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على رأس رضيع عمره أيام، ملقاة داخل الزراعات، في قرية عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بالعثور على رأس رضيع في عزبة البوصة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين العثور على رأس رضيع حديث الولادة ملقاة داخل الزراعات في قرية عزبة البوصة مركز أبوتشت.

جار إيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت وفتح تحقيق عاجل من قبل فريق بحث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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