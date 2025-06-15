شبح الزراعات..العثور علي رأس رضيع في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، على رأس رضيع عمره أيام، ملقاة داخل الزراعات، في قرية عزبة البوصة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بورود بلاغ بالعثور على رأس رضيع في عزبة البوصة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين العثور على رأس رضيع حديث الولادة ملقاة داخل الزراعات في قرية عزبة البوصة مركز أبوتشت.

جار إيداعها داخل مشرحة مستشفى أبوتشت وفتح تحقيق عاجل من قبل فريق بحث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.