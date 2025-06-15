حكاية صادمة..المخدرات تقود شاب للتخلص من حياته بالمرج

أصوات صراخ واستغاثة.. هكذا استيقظ الأهالي في أحد شوراع منطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج على صوت الإسعاف وقوات الشرطة التي ملأت المكان ليتضح أن شابا ألقى بنفسه من الطابق الثالث ليلقي مصرعه في الحال.

الشاب في منتصف العقد الرابع من العمر يعيش بمفرده داخل شقة سكنية تقع بالطابق الثالث في عقار سكني بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج تم نقل الجثة إلى المشرحة وتوجهت النيابة العامة ورجال مباحث قسم شرطة المرج إلى الشقة التي يسكنها الشاب لمعاينتها.



بالدخول إلى الشقة تبين وجود آثار مواد مخدرة وحقن بالشقة لتحوم الشبهات أن المتوفى كان مدمن مخدرات، انتقل محقق النيابة إلى المشرحة وناظر الجثة وتبين أن الشاب يوجد به آثار حقن في يديه واتضح أنه مدمن مخدرات.



النيابة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

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