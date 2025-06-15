الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرارا رقم 423 لسنة 2025 بتكليف أحمد محمد محمود رئيس حي غرب سوهاج للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وعلاء فوزى هاشم بالدرجة الأولى التخصيصية بالوحدة المحلية لمركز أخميم للعمل رئيسا لحي  غرب سوهاج .

محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن 

وأسامة سليم أحمد محمود نائب رئيس حى الكوثر نائبا لرئيس حى غرب سوهاج محمد محمود محمد السيد نائب رئيس حى غرب سوهاج للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز المنشاة والإشراف على قرية أولاد حمزة بالعسيرات 

وعبد الله عبد العزيز مهران نائب رئيس الوحدة المحلية البلينا نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام وفايز عزت عبد الرسول من الدرجة الأولى التخصيصية بالديوان العام نائب لمركز ومدينة البلينا وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، كل فيما يخصه.

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الدرجة الاولي حركة تنقلات رؤساء المدن عبدالفتاح سراج مركز دارالسلام مركز المنشاة

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