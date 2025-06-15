فتح باب تحصيل رسوم لجنة مؤجلي تحت التمرين بنقابة الصحفيين غدًا

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تحصيل رسوم القيد وسداد الاشتراكات، ورسوم استخراج بطاقة العضوية للمنقولين الجدد لجدول تحت التمرين اعتبارًا من غدٍ الإثنين الموافق 17 يونيو 2025 إلى يوم الإثنين المقبل. وأكدت اللجنة على ضرورة إحضار صورة شخصية حديثة لاستخراج بطاقة العضوية.

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