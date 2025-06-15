الأحد 15 يونيو 2025
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سياسة

50 مليون يورو، النواب يقر اتفاق قرض جديد

النواب يوافق على
النواب يوافق على قرض جديد، فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع  مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو قرضا، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يوروو من الاتحاد الأوروبي.

 محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي

ويأتي القرض والمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتحديد مشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نوَفِّي".

ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية

ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.

تحقيق مكانة قوية لمصر كمركز إقليمي للطاقة

يأتي ذلك في ظل زيادة توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الكبير في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح لتحقيق مكانة قوية لمصر كمركز إقليمي للطاقة.

يشار إلى أنه في وقت سابق، حضر اتفاقية المنحة من الجانب المصري كل من: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، كما شهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ووقعت منى رزق رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية التمويل.

 

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