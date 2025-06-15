الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي: إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية الضامن الوحيد لسلام واستقرار الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يبقى هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار بالشرق الأوسط، وذلك من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة بصورة فورية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الأمن لجميع شعوب المنطقة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث حرص الرئيس على التأكيد على رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذرًا من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء.

 

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