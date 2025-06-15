الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي: موقفنا ثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كافة دول الإقليم.


وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث حرص الرئيس على التأكيد على رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذرًا من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء

 

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