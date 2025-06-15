الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة (صور)

غرفة عمليات الثانوية
غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، رفقة طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، غرفة عمليات امتحانات شهادة الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم، لمتابعة انتظام سير الامتحانات على مستوى المحافظة، وللاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في اللجان الامتحانية.

غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو 
غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو 

جاء ذلك بحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية رئيس اللجنة الثلاثية وفوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرف عام الاستراحات وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي عضو اللجنة الثلاثية.

 

غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو
غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو

لقاء بالفيديو كونفرانس مع رئيس امتحانات الثانويه العامه بوزارة التعليم

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أجرى محافظ بورسعيد، حوارا مع محمد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، لاستعراض مستجدات سير الامتحانات والاطمئنان على استقرار الأوضاع وجاهزية كافة الجهات المختصة.

غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو
غرفة عمليات الثانوية العامة ببورسعيد، فيتو

6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانويه العامه ببورسعيد

وأوضح محافظ بورسعيد، أن 6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد هذا العام، من خلال 18 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن تعليم بورسعيد أنهى كافة تجهيزات المقرات الامتحانية واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب

وشدد محافظ بورسعيد على توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب، والتعامل معهم بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحتهم، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.

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