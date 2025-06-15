الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك صباح اليوم الأحد

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر صرف الدولار، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك الرئيسية صباح اليوم الأحد 15 يونيو 2025، حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

سعر الدولار أمام الجنيه

 ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية. 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري  

- 49.71 جنيها للشراء.
- 49.85 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.72 جنيها للشراء.
- 49.82 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.72 جنيها للشراء.
- 49.82 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.72 جنيها للشراء.
- 49.82 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.72 جنيها للشراء.
- 49.82 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.72 جنيها للشراء.
- 49.82 جنيها للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

 

 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطات النقدية البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى البنك المركزى البنك التجارى الدولى البنوك المصرية الدولار الدولار اليوم في بنك مصر الدولار امام الجنيه الدولار اليوم السياسات الاقتصادية العملة الخضراء المركزي المصري سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى المصرى سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

نبيع أم نشتري؟، الجنيه الذهب يكسر حاجز التوقعات ويتجاوز الـ 39 ألف جنيه

الذهب يرتفع بختام تعاملات اليوم السبت، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استقرار نسبي في أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

بسبب التوترات، أسعار الفضة تشتعل في الأسواق العالمية وقفزات مفاجئة محليا

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

الذهب يرتفع دون توقف، أسعار قياسية وسط نيران الحرب الإيرانية الإسرائيلية

مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تربك أسواق المال، وخبيرة: المستثمرون يتجهون إلى الملاذات الآمنة

الأكثر قراءة

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران

تمهيدا لقصفها مجددا، جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، الصحف الأمريكية تتغزل في جماهير الأحمر

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قائمة الدول الأكثر تمثيلًا باللاعبين في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية