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ثقافة وفنون

فيلم ريستارت لتامر حسني يحقق مليون و656 ألف جنيه أمس

ريستارت، فيتو
ريستارت، فيتو

يواصل فيلم ريستارت والذي يقوم ببطولته تامر حسني في تحقيق أرقام جيدة بشباك التذاكر، حيث احتل المركز الثاني أمس.

إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني 

وحقق فيلم ريستارت للفنان تامر حسني، إيرادات أكثر من مليون و656 ألف جنيه أمس السبت.

قصة فيلم ريستارت 

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت 

"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

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إيرادات فيلم ريستارت لتامر حسني فيلم ريستارت ريستارت ريستارت لتامر حسني

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