الاستعدادات النهائية داخل ملعب هارد روك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية (فيديو)

عرضت قناة D sport الاستعدادات النهائية داخل ملعب هارد روك لحفل افتتاح كأس العالم للأندية والذي سيقام بعدها مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

¡ASÍ CHEQUEAN EL CAMPO DE JUEGO! 🏟️



🏆 Últimos preparativos para el partido inaugural entre Inter Miami y Al-Ahly.



¡No te pierdas los 63 partidos del #MundialDeClubesEnDSPORTS! ▶ Suscríbete en https://t.co/L5LN8SdJCt pic.twitter.com/ByKk5ZNwgI — DSPORTS (@DSports) June 14, 2025

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd.

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

ضبط تردد قناة ام بى سى مصر



نقدم لكم الان تردد قناة ام بى سى مصر لمتابعُة لقاء الأهلي ضد انتر ميامي على نحو الرموز التالية:

تردد القناة يكون: 11470.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: عالية.

أعلن ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمباراة إنتر ميامي التي تقام على ملعب هارد روك الذي في الثالثة فجر اليوم الأحد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح مونديال الأندية.

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي



محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني

حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان

إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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