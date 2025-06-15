القناة 14 الإسرائيلية: مقتل 3 وإصابة 14 آخرين في حيفا إثر القصف الصاروخي الإيراني

أكدت القناة 14 نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، بسقوط 3 قتلى و14 جريحا في منطقة حيفا شمال إسرائيل إثر القصف الصاروخي الإيراني الأخير.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، نشوب حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا بإسرائيل، بعد إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ البالستية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط صاروخ إيراني في بلدة قرب حيفا شمالي إسرائيل.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وطالب الاحتلال من مواطنيه الدخول إلى الملاجئ.

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