لم تبدأ الحرب، مسئول إيراني يكشف خطة طهران الجديدة في مواجهة إسرائيل

أكد مسئول أمني إيراني أن طهران لم تبدأ الحرب لكنها هي من ستحدد نهاية هذا العدوان، لافتًا إلى أن بلاده تعد نفسها لمواجهة مستمرة مع إسرائيل وستصعد هجماتها.

مسئول أمني إيراني: إنهاء حكومة نتنياهو

وتابع خلال تصريحات إعلامية: نتيجة حرب نتنياهو لن تكون أقل من إنهاء حكومته ونظامه السياسي، مضيفًا: نحن ندافع عن شعبنا وبلادنا ضد همجية إسرائيل وسنستمر في ذلك.

رسالة مسئول أمني إيراني لترامب

وأضاف المسئول الأمني الإيراني: على ترامب أن يقرر هل سيضحى بأموال دافعي الضرائب الأمريكيين لأجل طموحات نتنياهو.



وأفادت نيويورك تايمز عن مسئول بوزارة النفط الإيرانية، بأن إسرائيل هاجمت مستودع الوقود الرئيسي بطهران ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة

من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الآن بعد ضرب مستودع الوقود الرئيسي.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران.

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