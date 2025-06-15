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محافظات

حملة لإغلاق عدد من المقاهي والمحال التجارية المخالفة في قنا

إغلاق عدد من المقاهى
إغلاق عدد من المقاهى والمحال التجارية المخالفة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا اليوم حملة مكبرة استهدفت عددًا من المقاهى والمحال التجارية المخالفة، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات القانونية والصحية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العميد هانى صابر مدير إدارة المرافق، العقيد هيثم شرف.

شارك في الحملة محمد عبد الحفيظ ومحمد عز نواب المدينة، والدكتور أحمد عبد الصادق رئيس لجنة الغلق بالوحدة، وعدد من الجهات المعنية

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة دون ترخيص أو تخالف المعايير الصحية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لانتشار أي ممارسات غير قانونية

وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط المنظومة الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم الملموسة.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

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