تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران بعد ضرب مستودع الوقود الرئيسي

أفادت نيويورك تايمز عن مسئول بوزارة النفط الإيرانية، بأن إسرائيل هاجمت مستودع الوقود الرئيسي بطهران ما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة



من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق الان بعد ضرب مستودع الوقود الرئيسي.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في العاصمة طهران



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