حزب مصر أكتوبر: الانتخابات البرلمانية المقبلة مفصلية ومصر تستحق الأفضل

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب “مصر أكتوبر”: إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل لحظة مفصلية في تاريخ الوطن، داعية جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية واختيار الكفاءات القادرة على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وتابعت: "الشعب المصري عظيم بطبعه، يلتف حول وطنه في أوقات الشدة “، مضيفة: ”نحن أمة عريقة منذ آلاف السنين، حتى من لا يملك شيئا يعطي من حوله، نأكل معًا ونشرب معًا هذا ما يميزنا، ولا يوجد مثيل لهذا الشعب في العالم".

ليست رفاهية..المشاركة السياسية واجب وطني



وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المفاوض” الذي يقدمه أحمد عز الدين، إلى أن مصر أمام استحقاقات سياسية هامة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب والشيوخ، مشددة على أن المشاركة في هذه الانتخابات ليست خيارًا ثانويا بل واجب وطني لا غنى عنه

نائب البرلمان ليس موظف خدمات

وتابعت: "يجب أن نُدرك أن عضو مجلس النواب ليس مهمته الأساسية تحقيق طلبات فردية، بل دوره تشريعي ورقابي.. هو مسؤول عن تشريع القوانين، مناقشة الخطط والموازنات، وإصدار السياسات العامة التي تهم الدولة كلها"، مضيفة: "في ناس بتكلمني يوميًا بأدق تفاصيل حياتهم، أحدهم يكلمني ليبلغني أنه نازل يشتري قرصين طعمية! هذا ليس دوري. دوري هو مناقشة السياسات التي تنهض بالوطن كله، وليس تلبية مطالب فردية فقط".

كوادر جديدة وبنية تحتية تحتاج للاستكمال

واستطردت: "نحتاج إلى كوادر حقيقية في القرى والمدن والنجوع والعزب. حصل تطور كبير، لكن لا تزال هناك مناطق لم تصل إليها طفرة البنية التحتية. لكي نكمل ما بدأناه، علينا أن نُشارك في كل الاستحقاقات القادمة".

وأكدت أن المشاركة السياسية ليست رفاهية، بل واجب وطني، فمصر في حاجة إلى كل صوت، وكل عقل واعٍ.. دعونا نختار الأفضل، من يملك الكفاءة والرؤية، مصر تستحق الأفضل دائمًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.