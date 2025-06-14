بعد اقتراب إتمام الصفقة، فيرتز ثالث أعلى راتب في ليفربول بعد صلاح وفان دايك

كشف تقرير صحفي، اليوم السبت، عن الراتب الذي سيحصل عليه الدولي الألماني فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، حال إتمام انتقاله إلى ليفربول.

ويقترب ليفربول من حسم صفقة فيرتز في صيف 2025، بعدما توصل لاتفاق مع ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

راتب فيرتز مع ليفربول

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن فيرتز سيحصل على راتب أسبوعي قدره 245 ألف جنيه إسترليني من ليفربول، بما يساوي 12.7 مليون إسترليني سنويًا، وهو ضعف ما يتقاضاه في ليفركوزن 12 مرة.

ومن المقرر أن يحصل فيرتز على 10.2 مليون إسترليني، أما بقية المبلغ فسيحصل عليه في صورة مكافآت، إذا تمكن من تحقيق أداء فردي وجماعي جيد.

فيرتز ثالث اللاعبين الأعلى أجرا في ليفربول

ومن المقرر أن يصبح فيرتز، ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في قلعة أنفيلد، متقدمًا على أندي روبرتسون وأليكسيس ماك أليستر، وأليسون بيكر، وريان جرافينبيرش، وفيديريكو كييزا وداروين نونيز.

ولن يتفوق على فيرتز من حيث الراتب، سوى محمد صلاح (400 ألف إسترليني أسبوعيًا)، وفيرجيل فان دايك (350 ألف إسترليني أسبوعيًا).

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