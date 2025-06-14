نجم الهلال السعودي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد بكأس العالم للأندية

تسيطر حالة من الشكوك بشأن جاهزية البرازيلي كايو سيزار، مهاجم الهلال السعودي، للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

الإصابة العضلية تضرب كايو سيزار لاعب الهلال السعودي

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كايو يقترب من العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب دام لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مواجهة الفتح، في الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.

ورغم التقدم في برنامجه العلاجي، إلا أن الصحيفة قالت إن فرصة مشاركة اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، في مباراة الريال تبدو ضعيفة، في ظل عدم تعافيه الكامل حتى الآن.

وتقام مباراة "الزعيم" مع الميرنجي، على ملعب "هارد روك" في ميامي.

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