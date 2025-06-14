الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الهلال السعودي مهدد بالغياب عن مباراة ريال مدريد بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تسيطر حالة من الشكوك بشأن جاهزية البرازيلي كايو سيزار، مهاجم الهلال السعودي، للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية، والتي تضم أيضًا سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

الإصابة العضلية تضرب كايو سيزار لاعب الهلال السعودي 

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن كايو يقترب من العودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية، بعد غياب دام لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مواجهة الفتح، في الجولة 32 من دوري روشن للمحترفين.

ورغم التقدم في برنامجه العلاجي، إلا أن الصحيفة قالت إن فرصة مشاركة اللاعب، صاحب الـ21 عامًا، في مباراة الريال تبدو ضعيفة، في ظل عدم تعافيه الكامل حتى الآن.

وتقام مباراة "الزعيم" مع الميرنجي، على ملعب "هارد روك" في ميامي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية كايو سيزار الهلال السعودي ريال مدريد الهلال

مواد متعلقة

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، الهولندي داني ماكيلي حكما لمباراة الترجي وفلامنجو

شاهد، كواليس رحلة الهلال السعودي لأمريكا استعدادا للمشاركة بكأس العالم للأندية

توافد لاعبي الهلال على مطار الملك خالد استعدادا للسفر إلى أمريكا (فيديو)

الأكثر قراءة

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

بينهم مصر، إدارة ترامب تدرس منع مواطني 36 دولة جديدة من دخول أمريكا

حكومة نتنياهو تختبئ في الملاجئ، إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

سمير فرج : إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية