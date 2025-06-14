وزير التموين يكشف حجم المخزون الاستراتيجي للسلع

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن توسّع مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتصل إلى 300 سوق في جميع المحافظات، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية، بهدف دعم صغار المزارعين والحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن تعدد حلقات الوساطة.

أسواق مفتوحة لصغار المنتجين دون أعباء مالية

وأكد الوزير أن هذه الأسواق، إلى جانب "سوق المزارع" الذي انطلق من الإسكندرية، تتيح الفرصة لصغار المنتجين لعرض منتجاتهم اليدوية والزراعية مباشرة للمستهلكين دون الحاجة لكميات ضخمة أو تكاليف باهظة.

نتائج المرحلة الثانية: 260 سوق إضافي ومنافسة في الأسعار

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن المرحلة الثانية من المبادرة شهدت إقامة 260 سوقًا إضافيًا، مما ساهم في تنشيط المنافسة بين السلاسل التجارية وطرح عروض بأسعار مخفضة، خاصة خلال شهر رمضان وما بعده.

مخزون استراتيجي آمن يتجاوز 6 أشهر

وطمأن فاروق المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي يغطي أكثر من 6 أشهر، ويصل إلى ضعف هذه المدة في بعض السلع، بفضل تنويع مصادر الاستيراد وتطوير الصوامع وزيادة السعة التخزينية.

تنسيق دائم مع الجيش والقطاع الخاص

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق دائم بين الوزارة، القوات المسلحة، جهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، عبر غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وضمان استقرار الإمدادات، مع استعداد الحكومة لمضاعفة المخزون إذا اقتضت الظروف الإقليمية.

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