التليفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة ضد إسرائيل خلال ساعات

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، شن القوات المسلحة الإيرانية هجمات إيرانية عنيفة ومدمرة ضد إسرائيل خلال ساعات-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ عددا من نظرائه أن طهران ستكون مستعدة لاستئناف المفاوضات بعد الانتهاء من الرد على إسرائيل.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الخارجية العمانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن المحادثات بين إيران وأمريكا التي كان مقررا إجراؤها غدا الأحد في مسقط لن تنعقد.

الخارجية العمانية: المحادثات بين إيران وأمريكا المقرر إجراؤها الأحد لن تنعقد

ويأتي ذلك بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلغاء المفاوضات النووية مع أمريكا، وأنه "لا مبرر لها".

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