العوامات تبدأ من 75 جنيها، موسم المصايف يشعل سوق ألعاب البحر في الموسكي (فيديو وصور)

مع حلول فصل الصيف، وبدء إجازة نهاية العام الدراسي، تشهد أسواق ألعاب البحر ومستلزمات المصايف إقبالًا متزايدًا من العائلات التي تستعد لقضاء عطلة صيفية ممتعة، وتتحول محلات الألعاب والمستلزمات الصيفية إلى خلية نحل، حيث يتسابق الآباء والأمهات لشراء كل ما يضمن المتعة والأمان لأطفالهم على الشواطئ وفي حمامات السباحة.

العوامات البطة تحلق في سماء الشعبية

تتصدر عوامات البطة الملونة قائمة المبيعات هذا الموسم، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا من الأطفال والكبار على حد سواء. هذه العوامات الآمنة والجذابة بألوانها الزاهية تضفي جوًا من المرح على رحلات البحر والمسابح، وتوفر الأمان المطلوب للسباحة الآمنة، وتتميز هذه العوامات بتصميمها المقاوم للثقب وسهولة النفخ، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات.

نظارات البحر.. حماية وأناقة في آن واحد

لا تقل نظارات البحر أهمية عن العوامات، فهي ليست مجرد إكسسوار للأناقة، بل ضرورة حتمية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة والمياه المالحة. تتنوع التصاميم والألوان لتناسب جميع الأذواق والأعمار، من النظارات الرياضية للكبار إلى التصاميم الملونة المزينة بالرسوم المحببة للأطفال.

جردل البحر وأدوات اللعب.. إبداع لا ينتهي

يبقى جردل البحر مع أدواته المختلفة من المجارف والقوالب الخيار الكلاسيكي الذي لا يفقد بريقه عبر الأجيال. هذه الأدوات البسيطة تفتح آفاقًا واسعة للإبداع والتخيل، حيث يقضي الأطفال ساعات طويلة في بناء القلاع الرملية والأشكال المختلفة، مما ينمي قدراتهم الإبداعية والحركية.

مسدسات المياه.. معارك صيفية مليئة بالمرح

تضفي مسدسات المياه طابعًا خاصًا على الألعاب الصيفية، حيث تحول الشواطئ والحدائق إلى ساحات معارك مائية مليئة بالضحك والمرح. هذه الألعاب التفاعلية تشجع على النشاط البدني وتقوي الروابط الاجتماعية بين الأطفال، كما تساعد على التخفيف من حرارة الصيف بطريقة ممتعة.

أسعار في متناول الجميع تدفع الطلب للارتفاع

تشهد أسعار ألعاب البحر هذا العام استقرارًا نسبيًا يجعلها في متناول شرائح واسعة من المجتمع. تبدأ أسعار العوامات من 75 جنيهًا للقطعة الواحدة، بينما يمكن الحصول على جردل البحر المجهز بالأدوات اللازمة بسعر 45 جنيهًا فقط. أما مسدسات المياه فتبدأ أسعارها من 75 جنيهًا، ونظارات البحر من 75 جنيهًا أيضًا، مما يجعل تجهيز العائلة بالكامل لموسم الصيف أمرًا ميسورًا.

نصائح الخبراء للاختيار الأمثل

ينصح خبراء السلامة باختيار المنتجات التي تحمل علامات الجودة والأمان، خاصة عند شراء العوامات ونظارات البحر. كما يؤكدون على أهمية التأكد من سلامة المواد المستخدمة في التصنيع وخلوها من المواد الضارة. بالنسبة للعوامات، يُنصح باختيار الأحجام المناسبة لعمر ووزن المستخدم لضمان الأمان الكامل.

استعدادات التجار لذروة الموسم

يستعد تجار ألعاب البحر لذروة الموسم من خلال زيادة المخزون وتنويع المعروضات لتلبية الطلب المتزايد. كما يحرص العديد منهم على تقديم عروض وخصومات خاصة للعائلات التي تشتري كميات كبيرة، مما يساهم في زيادة الإقبال وتحفيز المبيعات خلال هذه الفترة الذهبية من العام.

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