الأحد 29 يونيو 2025
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عقارات

حالات إلغاء التخصيص لشقق صبا أكتوبر

شقق صبا
شقق صبا

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان عن حالات إلغاء التخصيص لشقق صبا أكتوبر والتى تطرحها بمشروع صبا وهو كمبوند متكامل الخدمات يقع على مساحة 69 فدانا بعدد 85 عمارة سكنية تتكون من دور أرضى 5 أدوار متكررة.

والطرح يضم شققا بمساحات 95 - 141 مترا مربعا.

حالات إلغاء التخصيص كالتالي:
- في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز.
- بناء على طلب المخصص له الوحدة.
- عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ 15 % خلال المهلة الممنوحة.

- عدم سداد أي قسط من الأقساط وفقا لأسلوب السداد
- التنازل  أوالتصرف في الوحدة بدون مو افقة مسبقة من الشركة.
- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.
- عدم التعاقد على الوحدة في موعد غايته.2025/09/11.
- عدم استلام الوحدة في موعد غايته 2025/12/11.
المبالغ التي يتم خصمها في حالة الغاء التخصيص قبل التعاقد هي: -
- يتم خصم 3 % من إجمالي قيمة الوحدة.
المبالغ التي يتم خصمها  في حالة الغاء التخصيص بعد التعاقد هي: -
- يتم خصم 10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

والشقق بمساحات تتراوح ما بين 95 – 141 مترا مربعا، وجدية الحجز تصل لـ150 ألف جنيه، واستلام الشقق خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، ويبدأ استحقاق القسط الأول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد.

وحددت الهيئة أسعار شقق صبا كالتالي:

شقة مساحة 95 مترا مربعا بقيمة 1.822 مليون جنيه

شقة مساحة 141 مترا مربعا بقيمة 2.808 مليون جنيه

وحددت الهيئة أنظمة سداد الشقق كالتالي:

قيمة جدية الحجز 150 ألف جنيه.

استكمال سداد 15% من قيمة الشقة و1% مصاريف ادارية خلال الفترة من 2025/6/29 حتى 2025/7/10.

وسداد باقي قيمة الشقة 85% يتم سدادها وفقا لأنظمة السداد التالية:

النظام الأول: سداد كامل من الشقة نقدا

-سداد دفعة تعادل %35 من قيمة الشقة حال التوقيع على العقد ليصبح إجمالي المسدد عند التوقيع 50% من قيمة الشقة.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الشقة خلال شهر من تاريخ توقيع العقد.

-سداد دفعة تعادل 25 % من قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد.

 

النظام الثاني: تقسيط باقي من الشقة

-باقي من الشقة الـ85 % تم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

- يتم التواصل مع الشركة لسداد الأقساط المستحقة علي عنوان الشركة: 107B القرية الذكية.


النظام الثالث: السداد من خلال برنامج التمويل العقاري الحر مع بنك التعمير والإسكان

يمكن للحاجزين سداد باقي من الوحدة الـ 85 % من خلال برامج التمويل العقاري او الشهادة العقارية ببنك التعمير والإسكان... وفقا للقواعد المعمول بها مع الالتزام بسداد اية مبالغ تستحق للشركة بمجرد حلول أجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

يعد مشروع صبا أحد أبرز المشروعات السكنية بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتمتع المشروع بتنوع الخدمات الراقية وعوامل الأمان، فضلا عن التصميمات المعمارية الفريدة. وقربه من جميع المناطق الحيوية بالمدينة. يبعد المشروع دقائق عن الجامعات والمدارس الدولية مثل جامعة 6 أكتوبر ومدينة زويل وجامعة مصر ـ يتمتع المشروع بتصميمات معمارية متميزة توفر تنوع في المساحات.

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