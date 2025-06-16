خطوات حجز شقق صبا أكتوبر إلكترونيا

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع بنك التعمير والاسكان خطوات الحجز الكترونيا لشقق صبا أكتوبر والتى تطرحها بمشروع صبا وهو كمبوند متكامل الخدمات يقع على مساحة 69 فدانا بعدد 85 عمارة سكنية تتكون من دور أرضى 5 أدوار متكررة.

والطرح يضم شقق بمساحات 95 - 141 مترا مربعا.

الخطوة الأولى للتقديم:

 الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور من هنا

 استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل

 في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على تسجيل مستخدم جديد ويتم تسجيل البيانات الخاصة بك.

 في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

 يتم تسجيل البريد الالكتروني )mail-E )لضمان وصول كلمة المرور.

 يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة OTP صالحة لمدة خمس دقائق عن طريق SMS وايميل ويتم استخدامها في انشاء كلمة سر دائمة من اختيار المتقدم.

 كلمة السر الدائمة يجب ان تتكون من 8 أحرف انجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة الي أحد الرموز مثل )#$@!...الخ.



 يتم الدخول على الموقع مرة اخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي( وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

 يتم الضغط على مفتاح أرغب في التقدم واستخراج رقم الاستمارة( وعليه سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

 بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على )تأكيد( ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة والرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جدية حجز والاستكمال

كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

 يقوم العميل بتحويل مبل وقدره 151500ام )فقط ( دفعة واحدة وغير مجزأة والسداد بأحد طرق السداد التالية:

 سويفت )سويفت كود HDBKEGCAXXX).

 التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق )ACH).

 التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

 سيتم إرسال رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة ) 3 أيام عمل( من القيام بتحويل المبل لبنك التعمير والإسكان كما يمكن للعميل القيام بالاستعلام عن حالة الاستمارة.

الخطو الثانية:

المراجعة الداخلية من البنك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2025/6/17 حتى يوم الخميس الموافق 2025/6/19

 تتم المراجعة بمعرفة البنك داخليا.

 سوف يتم ارسال رسالة نصية )SMS )للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة.

الخطوة الثالثة:

حجز واختيار الشقة خلال ( يوم الاحد الموافق 2025/6/22 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

 الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

 الضغط على "ارغب في التقدم" م الضغط على ايقونة "احجز الآن".

 يتم ظهور شاشة توضح الشروط والاحكام ) للاطلاع فقط

 يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها للاطلاع فقط(.

 ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة.

ثم الضغط على مفتاح ارسال الطلب مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

 سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني com.reservation-hdb.www ببنك التعمير والاسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز حتى يتمكن المتقدمين الغير حاجزين من تسجيل

طلبات رد مبلغ جدية الحجز بعد خصم رسوم التسجيل، يتم تنفيذ الطلب خلال "خمسة أيام عمل" من تاريخ تقديم الطلب ويتم رد المبلغ بنفس أسلوب السداد.

الخطوة الرابعة:

يتم استكمال مقدم الحجز خالل الفترة من الأحد الموافق 2025/6/29 حتى الخميس الموافق 2025/7/10

 في حالة عدم استكمال الاجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية يتم الرجوع للشركة مع مراعاة حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية.

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