بعد الإعلان عن موعد عرضه بالسينمات، أبرز المعلومات عن فيلم (فرقة الموت)

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال سلسلة من الإنتاجات السينمائية الضخمة خلال الأشهر المقبلة، ويشارك في بطولة تلك الأعمال عدد كبير من نجوم الصف الأول بالسينما المصرية.

فرقة الموت

فى مقدمة الإنتاجات الضخمة المقرر عرضها قريبا الفيلم التاريخي المعنون بــ “فرقة الموت” الذي يشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.

ومع الكشف عن الموعد النهائي لطرحه فى عيد الفطر 2026..نستعرض أبرز معلومات عن فرقة الموت:

تدور أحداث فيلم فرقة الموت حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر في حقبة زمنية قديمة خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي

يجسد أحمد عز شخصية ضابط شرطة قادم من الصعيد يتم تكليفه بالقبض على بعض المجرمين، ومن هنا تبدأ الأحداث وتتصاعد.. “فرقة الموت”.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه فى عيد الفطر العام المقبل، ويقدم أحمد عز بالعمل للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب عز ومنة شلبي كل من؛ محمود حميدة وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وعلي صبحي وجيهان الشماشرجي.

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