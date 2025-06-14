وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ يتفقدان محطة معالجة الصرف الصحي بـ قمسيون (صور)

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية قمسيون شرق التابعة للوحدة المحلية ببني بكار – مركز مطوبس، وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ كفرالشيخ مكونات المشروع مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتفقدا على أرض الواقع وحدات المعالجة وأحواض التهوية وخزانات التجميع ومبنى التشغيل والتحكم، للوقوف على نسب الإنجاز، ومتابعة مراحل التنفيذ ميدانيًا.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يُعد أحد الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوصيل خدمات الصرف الصحي المتكاملة للقرى والمناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا حرص وزارة الإسكان على المتابعة الدقيقة لجودة التنفيذ ومطابقته للمعايير الفنية والبيئية.

وأكد وزير الإسكان أن محطة المعالجة تُقام على مساحة تُقدّر بنحو 6 أفدنة، وتبلغ طاقتها التصميمية 7500 متر مكعب يوميًا، وتُنفذ من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتمويل من مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم الانتهاء من أعمال التنفيذ الرئيسية بالمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المحطة تخدم في مرحلتها الأولى 6 قرى وهي: العظمة، التومية (واللتين تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بهما وتسليمهما)، الفار، المعيشة، البراهمة، والبرانية (وجارٍ تنفيذ الأعمال بها بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%)، وتغطي هذه القرى نحو 12% من سكان مركز مطوبس.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية التي تُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، خاصة في مجال البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة من خلال مبادرة "حياة كريمة" في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة رسميًا، مع استمرار جهود التنسيق بين المحافظة والجهات التنفيذية المختلفة لضمان استدامة الخدمة وجودتها لأهالي مطوبس والقرى المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الإسكان ومحافظة كفرالشيخ.

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