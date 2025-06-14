صراع بين نابولي وميلان على التعاقد مع لاعب ليفربول

كشف تقرير صحفي إيطالي، بأن نادي نابولي يستهدف الحصول على خدمات أحد لاعبي ليفربول، في الميركاتو الصيفي الجاري.

كييزا يشعل صراعا بين نابولي وميلان

ولم يحظ الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب ليفربول، بفرصة حقيقية للمشاركة طوال الموسم الماضي مع الريدز.

ورغم العلاقة الممتازة التي تجمع اللاعب بالجهاز الفني وزملائه في الفريق، إلا أنه يرغب في الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة قبل مونديال 2026.

ووفقًا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن كييزا لا يزال حريصًا على العودة إلى إيطاليا، حيث تعتبر وجهته المفضلة، حال رحيله عن إنجلترا.

وأضاف التقرير، أن نابولي أجرى اتصالات أولية للاستفسار عن موقف كييزا من العودة لإيطاليا، في ظل رغبتهم في تدعيم الفريق بعناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق.

مدة عقد كييزا مع ليفربول

ويمتلك كييزا، عقدًا مع ليفربول حتى صيف 2027، لكن رحيله يعد القرار الأقرب من أجل الحصول على فرصة للعب.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت كييزا بالانتقال إلى ميلان، وكذلك ريال بيتيس.

ولم يشارك كييزا طوال الموسم الماضي، سوى في 14 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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