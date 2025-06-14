الإصلاح الزراعى: رفع كفاءة مشروع العجلات العشار والحلاب وسلالات التسمين

تفقد المهندس محمد الخطيب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جهود وأنشطة الهيئة والمشروعات الانتاجية، والجمعيات، التابعة لها بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنزول القيادات، والتواصل مع المزارعين والمربين والمنتفعين، والتعرف على المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، وتذليل العقبات وحلها على الفور.

وتفقد مدير الهيئة مشروع العجلات العشار والحلاب والتسمين بمشروع الجمعية المركزية بمنطقة شبين الكوم، حيث أكد أهمية العناية بالتغذية والنظافة الدورية، فضلا عن اتباع التوصيات الحديثة في برامج الرعاية والتربية، بهدف الوصول إلى معدلات تحويل ممتازة، إضافة الى رفع كفاءة المشروع والعمل بكامل طاقته وتسكين سلالات تسمين من الأصناف المتميزة ذات الإنتاجية العالية من الألبان واللحوم.

وشملت الزيارة أيضا تفقد جمعيات ميت خلف، ميت الموز، سلكا التابعين لمنطقة شبين الكوم، في سبيل الاطمئنان على سير العمل حيث تفقد مخازن الجمعيات، واطلع على أنشطتها، كما التقى أيضا عددا من المنتفعين واستمع إلى المشاكل التي تواجههم، حيث وجه باتخاذ الإجراءات نحو حلها فورا.

وشدد الخطيب على التصدى بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالات فى المهد، تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة في هذا الشأن، فضلا عن سرعة صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية بكارت الفلاح للمنتفعين، وذلك حسب الإجراءات المنظمة لهذا الشأن.

ووجه مدير الهيئة قيادات الهيئة بالمنوفية، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وذلك للتصدى الفوري لأى محاولات للتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الهيئة وتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد ضمن الموجة 26، فضلا عن المتابعة المستمرة مع منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى حالة تعدى على الأرض الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فورا والإزالة، فضلا عن سرعة الانتهاء من تحصيل القيمة الايجارية، واستمرار أعمال تطهير الترع والمساقي، والتواصل الدائم والمستمر مع المنتفعين، وتكثيف جهود التوعية لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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