ميسي ينتظر رقما تاريخيا جديدا أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

يترقب ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، إنجاز مزدوج، إذ يحتاج لهدف واحد فقط ليصل إلى هدفه الـ50 بقميص إنتر ميامي، وإلى الهدف رقم 880 في مسيرته الاحترافية المذهلة.

ميسي ينتظر إنجاز مزدوج أمام الأهلي

وقد تتحقق هذه الأرقام فجر غد الأحد، حين يخوض ميسي مواجهة قوية أمام الأهلي المصري في افتتاح كأس العالم للأندية، على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي، والذي يستضيف أولى مباريات البطولة بنسختها الموسعة.

قبل عامين فقط، أعلن إنتر ميامي عن صفقة قلبت موازين الدوري الأمريكي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي، بعد موسمَين للبرغوث في باريس سان جيرمان.

ومنذ وصوله، قاد ميسي فريق ديفيد بيكهام إلى بطولة كأس الدوريات، قبل أن يضيف إلى سجله لقب كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين، ودرع المشجعين لأفضل فريق في الموسم الأمريكي.

ومع 49 هدفًا بقميص إنتر ميامي حتى الآن، بات ميسي الهداف التاريخي للنادي، لكن الهدف رقم 50 سيكون له نكهة خاصة إذا جاء في مرمى الأهلي، أحد أكثر الأندية تتويجًا على المستوى القاري.

تصريحات ميسي عن كأس العالم للأندية

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر ميسي عن حماسه الكبير لخوض مونديال الأندية مع فريقه الجديد: "إنها بطولة رائعة ومُلهمة. صحيح أن التوقعات تختلف عمّا كانت عليه مع الفرق الأخرى، لكنّ الرغبة كما هي.. لا زلت أتحفز للمنافسة أمام الأفضل وأحاول أن أترك بصمة جميلة".

ويخوض إنتر ميامي البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في مجموعة تُوصف بأنها واحدة من أكثر المجموعات تنافسية.

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