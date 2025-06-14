السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي ينتظر رقما تاريخيا جديدا أمام الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

يترقب ليونيل ميسي، أسطورة الكرة الأرجنتينية ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، إنجاز مزدوج، إذ يحتاج لهدف واحد فقط ليصل إلى هدفه الـ50 بقميص إنتر ميامي، وإلى الهدف رقم 880 في مسيرته الاحترافية المذهلة.

 

ميسي ينتظر إنجاز مزدوج أمام الأهلي 

وقد تتحقق هذه الأرقام فجر غد الأحد، حين يخوض ميسي مواجهة قوية أمام الأهلي المصري في افتتاح كأس العالم للأندية، على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي، والذي يستضيف أولى مباريات البطولة بنسختها الموسعة.

قبل عامين فقط، أعلن إنتر ميامي عن صفقة قلبت موازين الدوري الأمريكي، بالتعاقد مع ليونيل ميسي، بعد موسمَين للبرغوث في باريس سان جيرمان.

ومنذ وصوله، قاد ميسي فريق ديفيد بيكهام إلى بطولة كأس الدوريات، قبل أن يضيف إلى سجله لقب كوبا أمريكا 2024 مع الأرجنتين، ودرع المشجعين لأفضل فريق في الموسم الأمريكي.

ومع 49 هدفًا بقميص إنتر ميامي حتى الآن، بات ميسي الهداف التاريخي للنادي، لكن الهدف رقم 50 سيكون له نكهة خاصة إذا جاء في مرمى الأهلي، أحد أكثر الأندية تتويجًا على المستوى القاري.

 

تصريحات ميسي عن كأس العالم للأندية 

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر ميسي عن حماسه الكبير لخوض مونديال الأندية مع فريقه الجديد: "إنها بطولة رائعة ومُلهمة. صحيح أن التوقعات تختلف عمّا كانت عليه مع الفرق الأخرى، لكنّ الرغبة كما هي.. لا زلت أتحفز للمنافسة أمام الأفضل وأحاول أن أترك بصمة جميلة".

ويخوض إنتر ميامي البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي المصري، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في مجموعة تُوصف بأنها واحدة من أكثر المجموعات تنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميسي ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي كأس العالم للأندية الأهلي

مواد متعلقة

ميسي قبل مواجهة الأهلي: متحمس لمشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية

ميسي يقود تدريبات إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية ويكشف طريقة لعبه

حمدي فتحي: ميسي لا يخيفني مع أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لهذا الموعد

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية